Российско-белорусские отношения и норвежская нефть: комментарий Кремля

Между Москвой и Минском идут постоянные консультации на экспертном и высоком уровне, но контактов президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется. Такое пояснение 31 января 2020 года дал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что если президенты посчитают необходимым встречу, то она будет проведена.

Сейчас проходит встреча премьер-министра Михаила Мишустина с его белорусским коллегой, сообщает "Интерфакс". Она проходит в Алма-Ате, где премьеры участвуют во встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Дмитрий Песков пояснил, почему Минск закупил норвежскую нефть.

"Это вопрос экономической целесообразности, — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. — Любая страна должна действовать исключительно исходя из своих собственных интересов. Здесь речь идет о чистой экономике, коммерческой выгоде".

Если нефть из Норвегии обходится в конечном итоге дешевле, чем российская, то Минску выгодно покупать ее, добавил Дмитрий Песков.

Впрочем, эксперты сомневаются, что норвежская нефть, аналогичная по своим свойствам российской, окажется в конечном итоге с учетом затрат на ее транспортировку дешевле российской. Минск также ведет переговоры о поставках нефти из Казахстана, Азербайджана, США, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Источник: Вести

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