Массимо Каррера вывел АЕК в четвертьфинал Кубка Греции

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера вместе со своей новой командой – афинским АЕКом, — вышел в 1/4 финала Кубка Греции. Подопечные итальянского специалиста по сумме двух матче переиграли соперников из "Астераса" – 1:1 и 2:0.

После гостевой ничьей афиняне принимали соперника в столице страны и выиграли в два мяча. Оба гола были забиты в дебюте матча. На 14-й минуте отличился хавбек хозяев Манталос, а через три минуты как оказалось окончательный счет установил форвард хозяев Албанис.

В следующем круге второго по значимости национального турнира команда Карреры сыграет с командой "Панетоликос", которая занимает в высшем греческом дивизионе предпоследнее место. Другие пары четвертьфинала составили: "Ламия" – "Олимпиакос", ПАОК – "Панатинаикос", "Арис" – "Атромитос".

Источник: Вести

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