Россиян призвали проявлять общественную нетерпимость к чиновничьему хамству

Россиян призвали проявлять общественную нетерпимость к чиновничьему хамству

31.01.2020, 13:06, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян проявлять нетерпимость к хамству чиновников. Так он прокомментировал историю в Керчи, где мэр Мая Хужина поздравила блокадников батоном хлеба. По словам Пескова, в каждом случае нужно разбираться отдельно, и охота на ведьм не нужна.

"Общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", — цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщалось ранее, Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили им медали и подарили хлеб, который назвали "символическим". Однако возмущение общественности вызвал тот факт, что чиновники пришли на встречу с ветеранами в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал эту историю дикой и сказал, что чиновники должны быть уволены. Они написали заявление об отставке. Однако позже Хужина заявила, что передумала увольняться и отозвала заявление. По ее мнению, вся ситуация была неверно истолкована.

Ранее президент отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева по причине утраты доверия. Также он был исключен из рядов "Единой России". Во время вручения ключей от новых служебных автомобилей Игнатьев высоко поднял руку, потому начальнику городской пожарной части пришлось прыгать, чтобы дотянуться до них.

Источник: Вести



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