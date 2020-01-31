Опубликована видеозапись ДТП с маршруткой в Иванове, где пострадали семь человек

Пресс-служба Госавтоинспекции по Ивановской области обнародовала кадры с регистратора, запечатлевшего момент аварии, произошедшей в минувшую четверг, 30 января, на улице Куконковых в Иванове.

По данным правоохранителей, 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault Duster, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой и легковушкой Chevrolet Aveo.

В результате инцидента пострадали семь человек: сам предполагаемый виновник аварии и шесть пассажиров маршрутки.

В полиции пока не уточняют, что могло стать причиной неоднозначного маневра, спровоцировавшего инцидент.

Источник: Вести

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