На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина. Старший помощник капитана попытался зарезать одного из матросов.

Как сообщает телеканал «360», двое членов команды, испытывающие неприязнь друг к другу, устроили потасовку. В ходе конфликта один их них схватил кухонный нож и четыре раза ударил оппонента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Старшего помощника капитана отправили под домашний арест до выяснения обстоятельств.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке. Певица рассказала, что ее композиция «Save it» посвящена заботе о природе и планете. Представляла песню девушка на русском языке, однако украинские зрители раскритиковали ее за это, заявив, что такая как она не […]