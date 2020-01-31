На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

31.01.2020, 13:05, Разное

На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина. Старший помощник капитана попытался зарезать одного из матросов.

Как сообщает телеканал «360», двое членов команды, испытывающие неприязнь друг к другу, устроили потасовку. В ходе конфликта один их них схватил кухонный нож и четыре раза ударил оппонента.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Старшего помощника капитана отправили под домашний арест до выяснения обстоятельств.



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