Коронавирус не повлиял на поставки нефти и электроэнергии в КНР

Ситуация с распространением нового коронавируса не повлияла на экспорт электроэнергии в Китай, объем поставок в январе находится в рамках плановых значений и несколько превышает уровень минувшего года, сообщили в пресс-службе «Интер РАО».
В компании сообщили, что «объем поставок в январе сложился на уровне плановых значений и несколько превышает уровень прошлого года», передает РИА «Новости».
По данным «Интер РАО», экспорт электроэнергии в Китай за девять месяцев 2019 года составил 2,38 млрд кВт.ч, что на 3,1% ниже показателя аналогичного периода минувшего года. По итогам 2018 года поставки в Китай составили 3,1 млрд кВт.ч.
В свою очередь советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на поставки нефти из РФ в Китай.
«В отличие от других поставок – по ЖД или пароходами – для прокачки по трубе личный контакт не происходит», – отметил он.
Демин отметил, что по нефти вирус не передается и напомнил, что нефть течет из РФ в Китай, а не наоборот.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.
В четверг, 30 января, РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.
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