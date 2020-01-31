Глава Керчи повторно подала в отставку

Председатель Керченского горсовета Мая Хужина написала заявление об отставке, вопрос будет вынесен на рассмотрение внеочередной сессии горсовета в понедельник, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», – передает РИА «Новости» слова Фикса.
При этом вице-спикер подчеркнул, что слова Хужиной об отзыве заявление, скорее всего, были продиктованы эмоциями.
«Она видимо что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», – подчеркнул вице-спикер.
Напомним, ранее в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством и ересью» слова председателя городского совета Керчи Маи Хужиной о том, что она решила отозвать заявление об увольнении.
Ранее стало известно, что Хужина решила отозвать заявление об отставке, которое она написала после скандала с поздравлением блокадников.
До этого на сайте горсовета Керчи появилась информация, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.
При этом на фотографиях были запечатлены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям.
Информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики сочли акцию кощунственной, а глава Крыма заявил, что принимавшие участие в акции депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.
После депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.
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