Названы семь естественных средств против низкого давления

Медики рассказали о семи естественных средствах, которые помогут решить проблему низкого давления. Это актуально для тех случаев, когда гипотония не является следствием серьезных заболеваний.

Для усиления кровообращения важно в течение дня выпивать достаточное количество воды. В качестве экстренной меры допустимо за раз выпить до 0,5 литра жидкости, что позволит поднять давление уже спустя 10 минут. Хорошим решением для людей с гипотонией является лавровый лист. При возникновении головокружения допустимо разломать лист “лаврушки”, несколько кусочков положить под язык, а улучшение наступит уже спустя 30 минут. Избавиться от гипотонии можно и за счет контрастного душа, а еще поднять давление при резком ухудшении самочувствия помогут несколько помещенных под язык крупинок соли.

Лакрица позволит убрать неприятные симптомы гипотонии, включая головокружение. Если человека волнует низкое давление, ему необходимо дробное питание. Достаточно в день 5-6 небольших порций пищи, а не трех стандартных. Также рекомендовано попробовать массаж рефлексогенных зон кистей.

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Последнее: Медики рассказали о семи естественных средствах, которые помогут решить проблему низкого давления. Это актуально для тех случаев, когда гипотония не является следствием серьезных заболеваний. Для усиления кровообращения важно в течение дня выпивать достаточное количество воды. В качестве экстренной меры допустимо за раз выпить до 0,5 литра жидкости, что позволит поднять давление уже спустя 10 минут. […]