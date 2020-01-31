Жених Алисы Казьминой негативно высказался об Аршавине

53-летний жених бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой негативно высказался о футболисте. Он считает, что тот ведет себя не по-мужски.
Новый возлюбленный журналистки Алисы Казьминой высказал свое мнение по поводу поступка Аршавина и его матери. По его словам, футболист спрятался под юбку матери и пытается выселить бывшую жену с детьми из квартиры. Казьмина опубликовала снимок письма, в котором говорится, что если до 1 марта она с детьми не покинет квартиру, то владелица жилья, мать Аршавина, подаст иск в суд. Сам же спортсмен даже не позвонил бывшей супруге и не объяснился.
Жених Казьминой считает, что тот поступает не по-мужски, выселяя свою родную дочь и детей от первого брака жены из квартиры. Мужчине сложно понять поступок футболиста. Возможно, такое отношение возникло из-за обиды, что бывшая супруга не простила его за множество измен.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Медики рассказали о семи естественных средствах, которые помогут решить проблему низкого давления. Это актуально для тех случаев, когда гипотония не является следствием серьезных заболеваний. Для усиления кровообращения важно в течение дня выпивать достаточное количество воды. В качестве экстренной меры допустимо за раз выпить до 0,5 литра жидкости, что позволит поднять давление уже спустя 10 минут. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Страшно за детей»: Филипп Киркоров откровенно о смерти Галины Волчек / 26 декабря
- Почему Америке нужна война / 7 января
- Мнение: Почему наши новогодние обещания никогда не исполнятся / 9 января
- В Санкт-Петербурге госпитализирован прилетевший из Китая россиянин с подозрением на коронавирус / 22 января
- Наука: Насколько безопасно есть перед упражнениями? / 29 января
- СБУ объявила в розыск подозреваемого по делу о сбитом МН17 / 4 декабря
- Летучая показала публичные ласки с мохнатым красавцем / 29 декабря
- Мнение: «Нормандский формат» — никаких неожиданностей! / 10 декабря