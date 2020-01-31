Жених Алисы Казьминой негативно высказался об Аршавине

53-летний жених бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой негативно высказался о футболисте. Он считает, что тот ведет себя не по-мужски.

Новый возлюбленный журналистки Алисы Казьминой высказал свое мнение по поводу поступка Аршавина и его матери. По его словам, футболист спрятался под юбку матери и пытается выселить бывшую жену с детьми из квартиры. Казьмина опубликовала снимок письма, в котором говорится, что если до 1 марта она с детьми не покинет квартиру, то владелица жилья, мать Аршавина, подаст иск в суд. Сам же спортсмен даже не позвонил бывшей супруге и не объяснился.

Жених Казьминой считает, что тот поступает не по-мужски, выселяя свою родную дочь и детей от первого брака жены из квартиры. Мужчине сложно понять поступок футболиста. Возможно, такое отношение возникло из-за обиды, что бывшая супруга не простила его за множество измен.

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