Мать Андрея Аршавина о выселении из квартиры Алисы Казьминой: «Поступаю так же, как делала она»

Недавно экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина пояснила о полученном требовании о выселении из квартиры вместе с малолетними детьми. Мать футболиста, комментируя данную ситуацию, заявила, что это «внутрисемейное» дело, и она поступает с бывшей невесткой «так же, как делала она».

Мать Андрея Аршавина в беседе с журналистами отказалась делиться подробностями ситуации с выселением Алисы Казьминой и детей из питерской квартиры, заметив, что это исключительно семейное дело, и никто не вправе осуждать её решение. При этом Татьяна Ивановна констатировала, что применила по отношению к экс-супруге сына «адекватные меры», являющиеся ответом на её же действия. Казьмина с детьми должна освободить принадлежащее матери Аршавина жильё до начала марта текущего года, в противном случае данный вопрос будет решаться уже в судебном порядке.



Казьмина, сообщившая о полученном извещении, вероятно, удивлена и расстроена ситуацией. Экс-супруга футболиста особо отметила, что «бабушка и папа преподнесли своеобразный подарок» ко дню рождения её младшей дочери Есении, рождённой в браке с Андреем Аршавиным.

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