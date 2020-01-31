Дарья Жукова, Роман Абрамович и другие на презентации нового сезона выставок в музее «Гараж»

29 января в Музее современного искусства «Гараж» состоялось превью четырех выставочных проектов для его патронов и партнеров. Гостям представили следующие экспозиции: выставку «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969», проект Atelier E.B (совместного бренда дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи) «Прохожий», выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» и инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание».

Звездами вечера стали два основателя музея «Гараж»: экс-супруги Роман Абрамович и Дарья Жукова, которая недавно вернулась из Швейцарии. Там она отпраздновала свадьбу с миллионером Ставросом Ниархосом (в течение нескольких дней мы собирали редкие кадры с предсвадебного обеда, самой свадьбы и вечеринки в русском стиле на следующий день).

Антон Белов, Дарья Жукова и Роман Абрамович

Дарья Жукова Роман Абрамович

Помимо них презентацию новых выставок посетили десятки знаменитостей, ярких лиц светской Москвы и представителей творческой сферы. Среди гостей были замечены Александр Роднянский, Игорь Крутой, Кантемир Балагов, Гоша Рубчинский, Ольга Свиблова, Анастасия Меськова, Айдан Салахова, Артем Королев, Сергей и Софья Капковы, Полина Аскери-Белоцерковская, Ксения Чилингарова и другие. Всего вчера вечером в «Гараже» собралось более 600 человек — все они смогли посмотреть выставки в сопровождении гидов и кураторов.

Кайрат Боранбаев, Антон Белов, Игорь Крутой и Дарья Котова Кантемир Балагов и Кира Коваленко Александр и Валерия Роднянские

ВАСЯБЕГИ

Официальную часть вечера подытожили выступления в рамках выставки «Мы храним наши белые сны» — эвритмическое представление швейцарско-голландской художницы Мартье Брандсмы и перформанс российской группы «ВАСЯБЕГИ». Неофициальная часть продолжилась уже в Атриуме музея, где гости смогли попробовать авторские коктейли под музыкальный сет диджея Javybz.

Софья Капкова Сергей Капков Анастасия Меськова

Ольга Свиблова Полина Аскери-Белоцерковская

Гоша Рубчинский

Владимир Цыганов и Оксана Бондаренко Евгений Заболотный Айдан Салахова Элла и Илья Стюарт Артем Королев Антон и Виктория Борисевич

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 29 января в Музее современного искусства «Гараж» состоялось превью четырех выставочных проектов для его патронов и партнеров. Гостям представили следующие экспозиции: выставку «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969», проект Atelier E.B (совместного бренда дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи) «Прохожий», выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» […]