Дарья Жукова, Роман Абрамович и другие на презентации нового сезона выставок в музее «Гараж»

29 января в Музее современного искусства «Гараж» состоялось превью четырех выставочных проектов для его патронов и партнеров. Гостям представили следующие экспозиции: выставку «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969», проект Atelier E.B (совместного бренда дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи) «Прохожий», выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» и инсталляцию Моники Сосновской «Упражнения на конструкцию. Сгибание».
Звездами вечера стали два основателя музея «Гараж»: экс-супруги Роман Абрамович и Дарья Жукова, которая недавно вернулась из Швейцарии. Там она отпраздновала свадьбу с миллионером Ставросом Ниархосом (в течение нескольких дней мы собирали редкие кадры с предсвадебного обеда, самой свадьбы и вечеринки в русском стиле на следующий день).
Антон Белов, Дарья Жукова и Роман Абрамович
Дарья ЖуковаРоман Абрамович
Помимо них презентацию новых выставок посетили десятки знаменитостей, ярких лиц светской Москвы и представителей творческой сферы. Среди гостей были замечены Александр Роднянский, Игорь Крутой, Кантемир Балагов, Гоша Рубчинский, Ольга Свиблова, Анастасия Меськова, Айдан Салахова, Артем Королев, Сергей и Софья Капковы, Полина Аскери-Белоцерковская, Ксения Чилингарова и другие. Всего вчера вечером в «Гараже» собралось более 600 человек — все они смогли посмотреть выставки в сопровождении гидов и кураторов.
Кайрат Боранбаев, Антон Белов, Игорь Крутой и Дарья КотоваКантемир Балагов и Кира КоваленкоАлександр и Валерия Роднянские
ВАСЯБЕГИ
Официальную часть вечера подытожили выступления в рамках выставки «Мы храним наши белые сны» — эвритмическое представление швейцарско-голландской художницы Мартье Брандсмы и перформанс российской группы «ВАСЯБЕГИ». Неофициальная часть продолжилась уже в Атриуме музея, где гости смогли попробовать авторские коктейли под музыкальный сет диджея Javybz.
Софья КапковаСергей КапковАнастасия Меськова
Ольга СвибловаПолина Аскери-Белоцерковская
Гоша Рубчинский
Владимир Цыганов и Оксана БондаренкоЕвгений ЗаболотныйАйдан СалаховаЭлла и Илья СтюартАртем КоролевАнтон и Виктория Борисевич
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 29 января в Музее современного искусства «Гараж» состоялось превью четырех выставочных проектов для его патронов и партнеров. Гостям представили следующие экспозиции: выставку «Мы храним наши белые сны. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969», проект Atelier E.B (совместного бренда дизайнера Беки Липскомб и художницы Люси Маккензи) «Прохожий», выставку «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Британия покинет ЕС 31 января / 25 января
- «Прекрасная и похорошевшая»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов / 20 января
- Мама Владимира Преснякова вспомнила о том, как тяжело он пережил разрыв с женой / 14 декабря
- Мнение: Ненависть к себе. / 22 декабря
- Шепелев с двумя детьми попал в неловкую ситуацию в торговом центре / 16 декабря
- Разработчики антивирусов Bitdefender обнаружили в Google Play разряжающие смартфон программы / 17 января
- Иван Дорн сыграет в новом фильме Кирилла Серебренникова: «Я заканчиваю карьеру певца, становлюсь актером» / 17 декабря
- Мнение: Сирман взят / 24 декабря