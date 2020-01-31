Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Кирилл Серебренников и другие на открытии фестиваля Kinotavr* Special Edition

Президент «Кинотавра» и продюсер Александр Роднянский запустил новый международный фестиваль Kinotavr. Special Edition — серию премьерных и эксклюзивных показов зарубежных фильмов, еще не вышедших в российский кинопрокат, лауреатов и участников крупнейших международных кинофестивалей. Вчера состоялось торжественное открытие фестиваля — был показан фильм «1917» Сэма Мендеса, который в этот же день вышел в российский прокат. Инициативу продюсера поддержали многие видные деятели кино и культуры. В их числе Павел Чухрай, Павел Лунгин, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Кирилл Серебренников, Аглая Тарасова, Ольга Сутулова, Александра Ревенко, Ян Гэ, Юрий Колокольников, Алексей Учитель, Софья Капкова, Надежда Оболенцева, Ирина Кудрина, Надежда Михалкова, Светлана Камынина, Кантемир Балагов и другие.

Юрий Колокольников и Аглая Тарасова Александра Ревенко, Кирилл Серебренников и Ян Гэ Алексей Серебряков Надежда Оболенцева и Софья Капкова Надежда Михалкова и Виктория Толстоганова Надежда Оболенцева, Александр Роднянский, Софья Капкова и Ксения Раппопорт

Мы всегда смотрим на «Кинотавр» как на инструмент продвижения к зрителю самого интересного, что есть в кино, — комментирует президент фестиваля Александр Роднянский. — На протяжении 11 лет кинокомпания «Кинотавр», в том числе компенсируя отсутствие полноценного кинопроката, а иногда и фактически просто заменяя его, проводила два международных фестиваля — собственно «Кинотавр» в Сочи и «Лики любви» в Москве. Команда «Кинотавра» во главе с Ситорой Алиевой впервые открыла российской публике таких режиссеров, как Томас Винтерберг («Торжество», 1999), Алехандро Гонсалес Иньярриту ( «Сука-любовь», 2001), Хонг Санг-Су («Девственица, раздетая холостяками», 2001) Николас Виндинг Рефн (фильм «Страх Х», 2003), Апичатпонга Вирасетакула («Благословенно ваш», 2003), ставшего позднее обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля; Асгар Фархади (фильм «Прекрасный город», 2005), впоследствии получившего сразу двух «Оскаров». В разные годы председателями и членами жюри международного конкурса «Кинотавра» были Джафар Панахи, Удо Кир, Вера Хитилова, Режис Варнье и Павел Павликовский. Я рад, что впервые за 15 лет у нас появилась возможность возродить, если и не в буквальном смысле, международную часть фестиваля. Kinotavr. Special Edition покажет программу из разных фильмов по-разному одаренных авторов, которую мы вместе с Ситорой Алиевой попросили собрать кинокритика Стаса Тыркина.

Александр Роднянский и Кантемир Балагов

Наш небольшой фестиваль — пробный шар, компактный шоукейс главных кинематографических трендов, аперитив в самом начале нового киногода, который, не сомневаемся, вызовет аппетит у зрителей, готовых открывать для себя современное кино, выходящее за границы их ожиданий и представлений о нем, — считает Стас Тыркин, составитель программы Kinotavr. Special Edition. — В лаконичную, вручную составленную программу вошли фильмы авторов, не потерявших способности удивлять мир и самих себя. Как классиков (Корээда, Мендес, Андерссон), так и сверхталантливых, суперактуальных новичков (встречайте сразу двух венецианских «Львов будущего» — Алаэддина Слима и Амджада Абу Алалу). Многие из наших хэдлайнеров, как Малик, сняли свои лучшие фильмы за долгие годы, и мы очень горды возможностью представить их требовательной российской публике.

Юлия Ауг и Стас Тыркин Ирина Горбачева и Мария Машкова Анна Слю Светлана Камынина Марьяна Спивак с мужем Алексей Учитель Ольга Сутулова Ксения Раппопорт Ирина Горбачева Олеся Судзиловская Виталий Козак Рената Пиотровски В числе гостей — Павел Лунгин, Александр Роднянский и Ирина Кудрина

Фестиваль пройдет впервые в Москве с 30 января по 2 февраля. Фестиваль откроется российской премьерой В программу, помимо «1917», также вошли фильмы «Правда» Хирокадзу Корээда, «Тайная жизнь» Терренса Малика, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Тламесс» Алы Эдинна Слима, «Ты умрешь в 20» Амджада Абу Алала и «Вишневый переулок, 7» Йонфаня.

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