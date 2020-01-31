«Кварталовцы», бизнесмены и чиновники времен Януковича. Журналисты выяснили, кто посещал Офис президента

В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, сославшись на конфиденциальность информации. Об этом 30 января сообщили журналисты проекта «Схеми» от «Радіо Свобода».

«Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса скрывали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, лицами с сомнительной репутацией, незамеченным для общественности», — отметили журналисты.

Фото: radiosvoboda.org

Отметим, что во время предвыборной кампании тогда еще кандидат Зеленский обещал «никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей».

За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до… Posted by Володимир Зеленський on Neljapäev, 2. mai 2019

Тем не менее, журналистам удалось зафиксировать некоторых посетителей Офиса президента. В октябре 2019 года на Банковую пришел концертный директор «Студии «Квартал 95» и исполнитель роли главы СБУ в сериале «Слуга народа» Мика Фаталов. Тогда он заявил, что идет договариваться о товарищеском футбольном матче.

В другой раз посетителем ОП режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко. Он заявил, что приходил в офис по вопросами культуры и кино, так как там в то время якобы находился министр культуры.

15 октября в ОП заходил тогда еще продюсер студи «Квартал 95» Сергей Сивохо. Этот визит был как раз за три дня до его назначения в Совет нацбезопасности Украины.

Также ОП посещали брат советника президента Андрея Ермака Денис, сын внештатного советника президента Олега Устенко Алексей, консультант «95 квартала» Сергей Ныжный, а также его брат Андрей Ныжный, работающий районным суддей в Днепре.

Были в ОП и чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, а также соратники бывшего премьера Николая Азарова. В частности, в ОП приходили судя Хозяйственного суда Киева Роман Бойко, бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов, бывший заместитель главы администрации Януковича Олег Рафальский, бывший заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

Журналисты отметили, что среди посетителей Банковой были и антикоррупционеры: первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава и бывший член антикоррупционного комитета Верховной Рады Сергей Лещенко.

Также побывали у президента киевский застройщик Андрей Ваврыш, народный депутат Вадим Новинский, миллиардер Алексей Вадатурский, депутат Юрий Аристов, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Офисе президента официально отказались предоставить журналистам список посетителей, сославшись на конфиденциальность информации. Об этом 30 января сообщили журналисты проекта «Схеми» от «Радіо Свобода». «Таким образом, у Зеленского продолжили практику его предшественников — Петра Порошенко и Виктора Януковича, когда имена гостей президентского Офиса скрывали, отказывая в информации, что позволяет первым лицам государства проводить встречи с олигархами, […]