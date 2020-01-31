Бренд Datsun в 2019 году увеличил продажи в РФ на 9%

Бренд Datsun в 2019 году увеличил продажи в РФ на 9%

31.01.2020, 12:52, Новости дня

Японская автомобильная компания Datsun в 2019 году продемонстрировала увеличенный спрос на свою продукцию в РФ на фоне предшествующих результатов.

В частности, за минувший год уровень прироста составил около 9 процентов. Вместе с тем местные дилеры продали свыше 22,4 тысяч автомобилей, что соответствует 1,3 процента доли от общего количества продаж на российском рынке. Самым продаваемой для россиян оказалась компактная модель Datsun on-DO, на которую пришлись свыше 19,4 тысяч сделок с приростом на 6,9 процента.

Также проявляется активность в отношении хетчбэка Datsun mi-DO, который приобрели 2,0 тысяч клиентов на российском рынке. Всего же продажи вышеуказанной модели стали выше на четверть по сравнению с 2018 годом. Японская компания ранее также обновила модель Datsun on-DO, которая продается в России.



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Последнее: Японская автомобильная компания Datsun в 2019 году продемонстрировала увеличенный спрос на свою продукцию в РФ на фоне предшествующих результатов. В частности, за минувший год уровень прироста составил около 9 процентов. Вместе с тем местные дилеры продали свыше 22,4 тысяч автомобилей, что соответствует 1,3 процента доли от общего количества продаж на российском рынке. Самым продаваемой для […]

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