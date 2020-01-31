Компания Volkswagen готовит к выходу «заряженный» кроссовер ID 4 GTX

Немецкая компания Volkswagen намерена уже к апрелю на автосалоне в Нью-Йорке презентовать новый электрический кроссовер ID.4.
В свою очередь, далее разработчики намерены продемонстрировать публике улучшенную модель ID.5. В каждом из случаев автомобили смогут показать высокую мощность. Об этом свидетельствует применение в названии приставки GTX. «Заряженные» модификации смогут похвастаться более продвинутым исполнением и по одному электрическому агрегату на каждую ось.
Вместе с тем первый выход модели Volkswagen ID.4 состоялся в 2017 году, когда продемонстрировали концептуальную модификацию. В свою очередь, автомобиль получил платформу MEB. Общая мощность двух агрегатов составила 300 л.с., а на электрической тяге стало возможным преодолеть порядка 500 километров.
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