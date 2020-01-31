Песков объяснил слова Путина об Иссахар

Президент Владимир Путин не давал оценку действиям Генпрокуратуры и суда, говоря о ситуации с осужденной в РФ Наамой Иссахар, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не оценивал в данном случае позицию Генпрокуратуры и суда, он просто констатировал, что пересечения границы не было. Там речь именно об этом шла, в его словах. Он это констатировал, это никакая была не оценка была, ничего», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, являются ли слова президента косвенной оценкой действий Генпрокуратуры и суда.

«В данном случае это история, которая завершилась хорошо. Поэтому считаем эту тему закрытой», – добавил Песков.

В четверг Путин сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что указ о помиловании Наамы Иссахар подписан, отметив, что она не пересекала границу России, что для нее хорошо.

В четверг израильтянка Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и помилованная президентом Владимиром Путиным, была освобождена из подмосковной колонии и вернулась в Израиль.

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