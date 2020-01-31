Кремль отреагировал на скандал вокруг поздравления блокадников в Керчи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя скандал вокруг поздравления ветеранов в Керчи хлебом, отметил, что в каждой конкретной ситуации нужно разбираться отдельно, к «охоте на ведьм» никто не призывает.

Песков сообщил в ответ на вопрос, можно ли считать поведение чиновников в Керчи хамским или же предстоит разобраться в данной ситуации, передает РИА «Новости».

«Здесь какая-то «охота на ведьм» абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Но, конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать», – добавил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством и ересью» слова председателя городского совета Керчи Маи Хужиной о том, что она решила отозвать заявление об увольнении, и пообещал «поставить точку» в этой ситуации самостоятельно, если его требование об увольнении чиновницы не будет выполнено.

Напомним, на сайте горсовета Керчи появилась информация, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.

При этом на фотографиях были запечатлены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям.

Информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики сочли акцию кощунственной. Аксенов заявил, что принимавшие участие в акции депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

После депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.

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