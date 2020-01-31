Ученые: Существует риск заражения коронавирусом через телефоны и деньги

Ученые рассказали, что существует риск заражения коронавирусом через предметы обихода, а именно телефоны и деньги. Российские инфекционисты и вирусологи не исключают вероятность, что существуют и менее очевидные пути распространения инфекции.

Возбудитель коронавируса распространяется воздушно-капельным путем, при попадании в воздух во время чхания и кашля инфицированного человека. Китайские медики сообщили, что вирус может передаваться и через слизистую глаз, если трогать их немытыми руками. В Сети активно обсуждается способ заражения через деньги. Врачи из Китая утверждают, что вероятность заражения таким путем крайне мала. Однако российские исследователи заявили, что все же существует риск инфицирования через предметы ежедневного пользования, телефоны и деньги.

Заражение кононавирусом может произойти, если здоровый человек прикоснется к предмету, на котором будут капли слюны больного, а затем перенесет их на свои слизистые оболочки. Таким способом распространяется корь, ветряная оспа, гриппозный вирус, и также может и коронавирус. Об этом пояснил Иван Коновалов, кандидат медицинских наук. Мария Орлова, специалист по инфекциям, которые передаются летучими мышами, заявила о теоретической возможности передачи вируса половым путем. Но понять, действительно ли заражение произошло во время полового акта, будет сложно, поскольку там присутствует и воздушно-капельный путь.

Ученые отметили, что такие способы инфицирования вирусом маловероятны, но все же исключать их не нужно. В Китае от болезни погибли 213 человек, еще почти 10 тысяч жителей заражены.

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Последнее: Ученые рассказали, что существует риск заражения коронавирусом через предметы обихода, а именно телефоны и деньги. Российские инфекционисты и вирусологи не исключают вероятность, что существуют и менее очевидные пути распространения инфекции. Возбудитель коронавируса распространяется воздушно-капельным путем, при попадании в воздух во время чхания и кашля инфицированного человека. Китайские медики сообщили, что вирус может передаваться и через […]