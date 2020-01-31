Эксперты из Дании определили самые полезные свойства куриных яиц

Эксперты из Дании определили самые полезные свойства куриных яиц

31.01.2020, 12:47, Разное

Эксперты из Дании определили наиболее полезные свойства куриных яиц. Прежде всего, они являются незаменимыми помощниками, укрепляющими здоровье мозга и сердечно-сосудистой системы.
Ключевые ингредиенты этого уникального продукта представлены холином и одной из наиболее важных Омега-3 кислот — DHA. Docosahexaenoic Acid жизненно важна как для развития мозга ребенка, так и для функционирования его во взрослом состоянии. Недостаток DHA в раннем возрасте вызывает негативные последствия, связанные с учебой и поведением, в частности с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью, агрессивностью и другими нарушениями. Наличие в продуктах питания данной кислоты у пожилых людей улучшает функциональные способности мозга, снижает риск развития нейродегенеративных состояний.

Употребление одного яйца в день приносит существенную пользу для здоровья сердца и сосудов. Длительность его усвоения помогает избежать переедания, а в перспективе — сбросить лишние килограммы, пишут эксперты в научном журнале Metabolism.

Опубликованы также результаты исследования, в которых подчеркивается необходимость употреблять в пищу яйца в полном составе, не отдавая предпочтение белку или желтку. Оба компонента продукта имеют свою ценность. Кроме того, белок необходим для укрепления мышц и наращивания их объёма. В свою очередь исследователи из University of Eastern Finland доказали, что употребление одного яйца в день снижает риск диабета. Результаты этого исследования были опубликованы в академическом журнале Molecular Nutrition and Food Research, посвященном аспектам науки о питании.



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