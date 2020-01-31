“Районный авторитет”: Мать Ольги Бузовой рассказала о первой любви певицы

Мать Ольги Бузовой поделилась воспоминаниями о первой любви звездной дочери. По словам Ирины Бузовой, это был парень по имени Алексей, который считался “районным авторитетом”.

Как отметила родительница Ольги Бузовой, отношения с молодым человеком ведущая “Дома-2” крутила еще в школе. Алексей имел определенное влияние среди сверстников, чем напоминал матери исполнительницы Сашу Белого из сериала “Бригада”. Роман этот стал ярким, однако продлился недолго. Ирина Бузова призналась, что за ее дочерью в 11 классе ухаживали многие, однако на выпускной она пошла именно с “хулиганом”, который считался “авторитетом” в учебном заведении.

Родственница Бузовой делится, что ее дочери в школьный период было непросто. В частности, по умственным способностям будущая певица опережала сверстников, поэтому училась со старшими ребятами, а те часто пользовались своим превосходством в возрасте, чтобы донимать звезду “Дома-2”.

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