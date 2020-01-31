Китай осудил случаи агрессии против борющихся с пневмонией медиков

Китайские власти осуждают случаи агрессии и нападения на врачей, которые принимают участие в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

«Как следует из сообщений полиции, 30 января в инфекционном отделении больницы Уханя произошел инцидент, в ходе которого подвергся избиению медицинский работник. Нападавший был задержан в соответствии с уголовным законодательством. Мы решительно осуждаем акты насилия над врачами и поддерживаем меры по наказанию таких проступков в соответствии с юридическими нормами», – передает ТАСС слова Ми Фэна.

Чиновник напомнил, что медперсонал больниц по всей стране борется с новым коронавирусом, рискуя собственной жизнью. и чрезвычайно важно, чтобы все конфликтные ситуации, возникающие в ходе работы, были урегулированы на мирной основе.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.

ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

Напомним, 30 января РФ решила закрыть 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.





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Последнее: Китайские власти осуждают случаи агрессии и нападения на врачей, которые принимают участие в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, сообщил официальный представитель государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн. «Как следует из сообщений полиции, 30 января в инфекционном отделении больницы Уханя произошел инцидент, в ходе которого подвергся избиению медицинский работник. Нападавший […]