В Кремле выразили озабоченность из-за ситуации с коронавирусом

Ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, угроза сохраняется, и это повод для специальных мер, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая, собственно, является поводом для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он сообщил, что специалисты министерства здравоохранения не обсуждали с администрацией президента рекомендации по препаратам для лечения коронавируса.

«Не может же Минздрав обсуждать лекарства с администрацией (президента). Администрация какое имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать», – сказал Песков.

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Речь идет о препаратах «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и «Рекомбинантный интерферон бета-1b».

Также Песков подтвердил, что вопрос переноса форума в Сочи из-за угрозы коронавируса обсуждается. «Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением», – сказал Песков.

Кроме того, он отметил, что решения о закрытии границы для авиасообщения с Китаем не принимались. «Есть специальная рабочая группа в рамках правительства, которая принимает решения и обеспечивает меры, необходимые для противодействия распространению и появлению коронавируса у нас. Пока, как мы знаем, этого решения не принималось, поэтому будем дальше смотреть, что комиссия посчитает необходимым», – добавил Песков.

В четверг глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем востоке в связи с распространением коронавируса.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек, число умерших достигло 213.





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