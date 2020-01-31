Против бизнесмена Черняка готовят кампанию по дискредитации

К тиражу готовятся заказные информационные материалы, в которых будут дискредитировать репутацию украинского бизнесмена Евгения Черняка, заявил в Facebook председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков и опубликовал скрины готовящейся, по его словам, провокации.

«Сегодня друзья прислали «интереснейшую статейку». Ее собираются запустить на нескольких сайтах, чтобы подмочить репутацию Евгения Черняка. Сказать, что в статье смешались «и кони и люди» – ничего не сказать. Я не знаю, чья это история, поскольку никогда не имел дела со спиртовой отраслью. Но от текста явно несет дерьмецом. Как далеко готов пойти заказчик этой «медийной войны», тоже не в курсе, но считаю, что обязан предупредить своих коллег журналистов. Будьте бдительны, имейте гордость не публиковать подобный «срам» уровня разве что безымянного «сливного бачка». Или берите 10-кратный гонорар, хоть перед детьми не будет стыдно.А в целом — такие топорные войны в песочнице, как мне кажется, больно бьют по настоящей журналистике и журналистам-расследователям. Они дискредитируют важную и кропотливую работу журналистов, которые выносят на гора вонючее белье взяточников и воров», – написал Быков.

Инфовойн вам в лентуСегодня друзья прислали "интереснейшую статейку". Ее собираются запустить на нескольких сайтах,… Posted by Сергій Биков on Neljapäev, 30. jaanuar 2020

В комментариях отреагировал сам Черняк, черный пиар против себя он связывает с борьбой со спиртовой мафией.

«Как только наступаем на хвост спиртовой мафии, тут же появляется «черный пиар». Пару дней назад сообщение о найденной огромной партии контрафакта в Чернигове – и тут же этот примитивный текст. Спасибо за информацию, Сергей. Навредить это не может никак, всем уже все давно очевидно», – написал Черняк.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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