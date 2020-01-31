Помпео заверил, что США поддерживают Украину в противодействии российской агрессии

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил главу украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко в поддержке Украины с целью противодействия агрессии России. Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
Зеленко отметила, что Пристайко и Помпео провели конструктивную встречу в Киеве.
В частности, они обсудили дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США, активизацию сотрудничества в военной области и экономике, а также укрепление двухпартийной поддержки Украины.
«Благодарны за четкие и мощные сигналы, снова подтвержденные Вашингтоном о непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской агрессии, в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, в усилении оборонного потенциала и относительно воплощения критических реформ», – написала Зеленко.
A very constructive meeting between FM @VPrystaiko & @SecPompeo * in #Kyiv. The counterparts discussed:
* further deepening of the U.S. — Ukraine Strategic Partnership;
* advancing military and economic cooperation;
* strengthening bipartisan U.S. support to #Ukraine pic.twitter.com/nK1NwK2fSf
— Kateryna Zelenko * (@KaterynaZelenko) January 31, 2020
Помпео прибыл в Киев вечером 30 января. В столице Украины у него также запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Загороднюком.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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