В туалете на петербургском вокзале обнаружили труп

В туалете на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан сотрудник охранного предприятия, передает spbdnevnik.ru.

Как установили следователи, преступление произошло осенью прошлого года. Работники хостела вызвали охранника, чтобы усмирить пьяного постояльца. В результате между двумя мужчинами произошел конфликт, сообщает ИА «Невские новости».

Охранник несколько раз ударил оппонента резиновой палкой. От полученных травм тот скончался на месте. Труп убийца спрятал в общественном туалете на вокзале.

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