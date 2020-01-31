В Кремле заявили об отсутствии позиции по проекту нового КоАП

В Кремле заявили об отсутствии позиции по проекту нового КоАП

31.01.2020, 12:37, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет определенной позиции в отношении предложений о новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

«Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, ознакомились ли в администрации президента с новыми предложениями в КоАП, в частности, по увеличению штрафов, и как к ним относятся.

Напомним, Минюст опубликовал проект нового КоАП, в котором предложил ужесточить наказание для недобросовестных водителей. Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до 3 тыс., а за превышение с 40 до 60 километров в час – до 4 тыс. рублей.



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