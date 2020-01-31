Песков адресовал МИД вопрос о реакции на заявления Помпео

Песков адресовал МИД вопрос о реакции на заявления Помпео

31.01.2020, 12:37, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал МИД вопрос о реакции на заявления посетившего Киев госсекретаря США Майка Помпео.

«У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться», – сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, будет ли какая-то реакция у Кремля на заявления Помпео.

Комментируя визиты Помпео на Украину, а также в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан, Песков назвал суверенным правом США развивать связи с другими государствами, передает ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев в четверг с официальным визитом. Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили развитие военно-экономического сотрудничества и углубление стратегического партнерства между странами. Кроме того, Помпео пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки «в борьбе с российской агрессией».  



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