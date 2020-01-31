«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Германия ожидает, что работа над газопроводом "Северный поток — 2" и его запуск должны состояться не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сообщил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.

На встрече со студентами Уральского федерального университета он сказал, что по итогам встреч с главой "Газпрома" Алексеем Миллером он сделал вывод, что реализация проекта должна быть завершена до конца этого года или в первом квартале следующего, сообщает ТАСС.

В начале января Москву посетила немецкий канцлер Ангела Меркель. Она назвала "Северный поток-2" правильным проектом, который Германия продолжит поддерживать. По ее мнению, его можно реализовать, несмотря на американские санкции.

Позже российский МИД выступил с заявлением о том, что американские санкции – это пример недобросовестной конкуренции и проталкивание на рынок своего сжиженного газа.

Источник: Вести

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