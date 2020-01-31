Опубликован неофициальный макет гибкого смартфона Huawei Mate X2

Компания Huawei готовится к выпуску гибкого смартфона Mate X2 нового поколения. Эксперты полагают, что в этот раз китайский производитель придаст своему устройству форм-фактор Samsung Galaxy Fold, что демонстрирует примерный макет будущего гаджета.

Ранее Huawei зарегистрировала несколько патентов, из которых стало известно, что компания работает над созданием нового складного гаджета. Хотя макет является неофициальным, на нем можно увидеть, что у нового Mate X2 основной экран расположится внутри устройства, и лишь небольшая часть вертикальной панели останется открытой. Кроме того, производитель решил оснастить внутреннюю и внешнюю стороны смартфона фотокамерами.

Технические характеристики Mate X2 пока не раскрываются. Но специалисты уверены, что в его основу ляжет процессор Kirin 990 5G. Более подробная информация об устройстве может появиться уже в апреле 2020 года, когда новый гибкий смартфон будет впервые продемонстрирован публике.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, информирует пресс-служба Кремля. «Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Президент РФ отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения […]