«Одинокий тополь Калмыкии» поборется за звание главного дерева Европы

"Одинокий тополь Калмыкии" поборется за звание главного европейского дерева. Голосование начинается 1 февраля на сайте проекта и продлится ровно месяц, сообщает телеканал "Россия 24".
Тополь растет в одном из поселков Целинного района республики. Его возраст составляет 174 года. По легенде, этот тополь в XIX веке посадил буддийский монах.
"Семена он привез из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи, – сказано на сайте конкурса. – Тополь превратился в исполинское дерево с раскидистыми ветвями, отбрасывающими густую тень. Все, кто совершал долгие переходы на лошадях, останавливались здесь передохнуть и обращались к тополю с просьбами. Желания исполнялись".
Наряду с калмыкским тополем, который местные жители считают святыней, в финал конкурса "Европейское дерево 2020 года" вошли деревья из 11 стран, в частности, из Болгарии, Италии, Португалии и Великобритании.
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