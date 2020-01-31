Федерация гимнастики США расплатится за врача-насильника

В США продолжается скандал вокруг бывшего врача национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассара. Медик был обвинен в сексуальном насилии и приговорен к 300 годам лишения свободы. Но многомиллионные компенсации жертвам заплатит не он.

Нассара обвиняли в домогательствах и насилии более 265 женщин, среди которых были, например, олимпийские чемпионки Симоне Байлс, Александра Райсман, Габриэлле Дуглас и Маккайла Мароуни. Большинство жертв кроме тюремного срока для врача-насильника требовали финансовой компенсации, и они ее получат.

Правда, расплачиваться за Нассара будет Федерация гимнастики США, которую суд обязал выплатить потерпевшим 215 млн долларов, сообщает ВВС. Национальное гимнастическое ведомство вынуждено было даже объявить о банкротстве, чтобы иметь возможность урегулировать претензии со стороны спортсменов.

Еще 500 млн долларов компенсации жертвам сексуального насилия со стороны Нассара выплатит администрация университет штата Мичиган. Подсудимый официально числился врачом клиники в кампусе этого учебного заведения.

Источник: Вести

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