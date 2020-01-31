В марте Apple представит iPhone 9, полноразмерные наушники и уменьшенный AirPower

Известный инсайдер Мин-Чи Куо, являющийся также аналитиком TFI Securities, пояснил о планах Apple на март 2020 года. Предполагается, что “яблочный” бренд представит общественности iPhone 9, полноразмерные наушники, а также уменьшенную версию AirPower.

По словам эксперта, iPhone 9 будет поставляться в корпусе iPhone 8, получив дисплей на 4,7 дюйма и кнопку Home с Touch ID. Процессором послужит A13, а объем ОЗУ составит 3 Гб. Стоимость устройства должна оказаться на уровне 400 долларов. Еще одним продуктом Apple могут стать наушники high-end. Подробности о них отсутствуют, известно лишь что работать гарнитура должна через Bluetooth. Новый iPad Pro получит три основных камеры, которые позволят осуществлять 3D-сканирование пространства. MacBook Pro и MacBook Air ожидают незначительные обновления в виде ножничной клавиатуры.

Еще одной новинкой, показанной в марте, могут стать поисковые трекеры AirTags. Это своего рода брелоки со сверхширокополсным чипом U1. Их можно закрепить на сумке или другом важном предмете, а затем отслеживать через специальное приложение для смартфона. Прогнозирует Мин-Чи Куо и уменьшенную версию беспроводной зарядки AirPower, рассчитанную на одно устройство.

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