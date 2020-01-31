Ницой анонсировала премьеру рок-оперы о штурме Москвы

Украинская писательница Лариса Ницой анонсировала премьеру в Киеве рок-оперы «Сагайдачный. Штурм Москвы».
На своей странице в Facebook Ницой опубликовала фото свидетельства о регистрации авторского права на сценарий рок-оперы. Соавтором сценария стал ее муж, историк Андрей Ницой.
Премьера представления назначена на октябрь, билеты пока не поступили в продажу. О каких событиях будет идти речь в спектакле, Ницой не сообщила.
Петр Сагайдачный – гетман Войска Запорожского, который в 1618 году принимал участие в осаде Москвы.
Лариса Ницой известна своим скандальным подходом к борьбе с русским языком. Так, она призывала «волной» вытеснить «московский язык» с Украины и применять для этого агрессивные методы, а также критиковала телестудию «Квартал 95» из-за использования «московского языка» и роликов, направленных против украинского языка. Также писательница называла «быдлом» украинцев, слушающих русскую музыку, а также называла русскоязычных украинцев «слабым звеном», мозг которых «заражен вирусом российской пропаганды».
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