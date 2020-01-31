Аналитики Die Welt указали на рост военной мощи России

Аналитики немецкого издания Die Welt указали на рост военной мощи России. В своих выводах они ссылаются на результаты анализа специалистов Исследовательского института нацобороны, работающего при Минобороны Швеции.

Как отмечают эксперты, нарастить военную мощь РФ удалось за счет регулярного увеличения расходов на оборону. Кроме того, вложения осуществляются и в военные учения, такие меры принимаются Москвой еще с 2008 года. Аналитики настаивают, что сейчас РФ под силу принимать участие в войнах в соседних регионах, а также при этом присутствовать в Сирии и на территории Украины. Наибольшую угрозу специалисты видят в звуковом оружии “Авангард”. Кроме того, значительный потенциал у подлодок, относящихся к классу “Борей”.

В издании убеждены, что в настоящее время ключевой целью РФ является Европа и желание находиться в готовности к возможной угрозе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил план США по урегулированию палестино-израильского конфликта, информирует пресс-служба Кремля. «Обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. Президент РФ отметил необходимость согласования с ливийскими сторонами принятых решений, что важно для их последующего рассмотрения и утверждения […]