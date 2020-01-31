Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Министерство спорта до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает РБК.

Накануне Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта призвал руководство ВФЛА сложить полномочия. В совместном заявлении федерации порекомендовали наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации полномочиями по организации выборной конференции, намеченной на 28 февраля.

29 января совет независимого дисциплинарного органа в легкой атлетике Athletics Integrity Unit рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации рассмотреть полное исключение ВФЛА из своего состава. Эти санкции должны быть применены в случае подтверждения обвинений по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

В ноябре 2019 года AIU отстранил бывшего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвинив его во вмешательстве в расследование дела Лысенко.

Также AIU рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации не возобновлять выдачу российским легкоатлетам разрешений выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

В ноябре 2019 года Athletics Integrity Unit временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина и других должностных лиц федерации.

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