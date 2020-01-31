Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

31.01.2020, 12:07, Новости дня

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши. В больнице, по данным советника губернатора Орловской области по СМИ Сергея Лежнева, находятся трое пострадавших.

 

ЧП произошло около 10 часов утра 31 января на территории компании "МРК". По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась кровля цеха на площади 200 квадратных метров. Первоначально сообщалось о трех жертвах и четверых пострадавших.

"На данный момент пять человек погибли в результате взрыва. Трое пострадали", — сообщил Лежнев "Интерфаксу".

Представители экстренных служб уточнили, что все погибшие и пострадавшие — граждане Турции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.

Источник: Вести



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