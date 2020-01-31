Автоновости: Skoda объявила старт продаж и цены нового кроссовера Karoq

Автоновости: Skoda объявила старт продаж и цены нового кроссовера Karoq

31.01.2020, 12:27, Новости дня

Компания Skoda официально анонсировала старт продаж нового компактного кроссовера Karoq, который выпускается в России. Известна пока только цена лишь двух не самых дешевых модификаций, но в Skoda уже пообещали некоторое количество бесплатных бонусов на старте продаж.

Итак, Skoda Karoq начнет свой путь к российскому покупателю с безальтернативной связкой 150-сильного турбомотора объемом 1,4 л в паре с 8-ступенчатым автоматом и, по всей видимости, передним приводом. Такой кроссовер способен ускориться до 100 км/ч за 8,8 секунд, а расход топлива в смешанном цикле у него составит 6,3 л на 100 км пути.

Продавать Karoq начнут в двух комплектациях — Ambition и Style (базовую версию Active Skoda решила пока придержать). Оценен компактный вседорожник в 1 499 000 и 1 673 000 рублей соответственно. Достаточно серьезная стоимость объясняется в том числе и богатством бортового оснащения.

Комплектация Ambition подразумевает двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 8 динамиками, мультируль с кожаной отделкой, задние парктроники, центральный замок, систему курсовой устойчивости и ассистент подъема в гору. Исполнение Style будет отличаться иным рулем с подогревом, системой бесключевого доступа и функцией SmartLink у мультимедийной системы, а также передними датчиками парковки.

Кроме того, на этапе старта продаж Skoda по желанию покупателя бесплатно снабдит кроссоверы пакетом опций First Edition. Для версии Ambition в него включат альтернативную обивку сидений, передние парктроники, тонировку задних стекол и поясничные подпоры в передних креслах, а для комплектации Style в пакет войдут тонировка и парковочный ассистент.

«Живые» машины появятся у дилеров Skoda 14 февраля. Позже (очевидно, в этом году) Skoda обещает вывести на рынок Karoq в еще нескольких модификациях: появятся, к примеру, кроссоверы в самой простой комплектации Active и с самым слабым мотором — 1,6-литровым атмосферником в паре с шестиступенчатыми механикой либо автоматом. Кроме того, будет у Karoq и полноприводная версия с тем же 1,4TSI, но уже с роботом DSG.

Текст:
АвтоВести

Источник: Вести



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