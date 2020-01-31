Рухнул с грохотом. В одной из школ Челябинской области обвалился потолок

Рухнул с грохотом. В одной из школ Челябинской области обвалился потолок

31.01.2020, 12:26, Новости дня

В одной из школ Южного Урала обвалился потолок. ЧП произошло в Верхнем Уфалее, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Прямо во время уроков в коридоре с потолка упал огромный кусок штукатурки. Рухнул с грохотом. По счастливой случайности, школьники в тот момент были на занятии, поэтому инцидент обошелся без жертв.

И.о. директора учебного заведения пояснила, что произошло обрушение верхнего слоя, при несущие конструкции нарушены не были. Все необходимые материалы были закуплены сразу же. В настоящий момент рабочие начали восстановливать разрушенную часть потолка.

В связи с этим происшествием в школе был поднят вопрос о полной замене потолков, так как построено здание было еще в 1933 году. Ситуация находится на контроле спецкомиссии и руководства муниципалитета.

Текст:
ГТРК "Южный Урал"

Источник: Вести



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