В соцсетях раскритиковали «развратный» танец экс-жены Богомолова

Режиссер Константин Богомолов вместе со супругой Ксенией Собчак оценили чувственный танец его бывшей жены, 36-летней Дарьи Мороз, которая выступила на премьере второй части сериала «Содержанки».
На премьеру сериала худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов с супругой Ксенией Собчак. Они заняли центральные места в зрительном зале, пишет «Комсомольская правда».
После этого на сцене устроила перфоманс бывшая жена Богомолова – Дарья Мороз. Актриса в черном мини-платье с запахом станцевала под композицию «Моя душа рваная» в исполнении Сабины Ахмедовой. Во время танца Дарья сняла туфли на высоком каблуке и швырнула их в сторону, после чего продолжила танцевать босиком. Танец, с точки зрения многих гостей мероприятия, получился довольно раскрепощенным. Впрочем, Богомолов и Собчак остались довольны увиденным.
В то же время пользователи социальных сетей назвали танец Мороз «развратным», и вспомнили об эпатажном танце Собчак на свадьбе с Богомоловым, пишет «Московский комсомолец».
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«И что в этом крутого? Разврат да и только», «Это все комплексы неполноценности», «Что Собчак, что Мороз. Два сапога пара», «Сразу видно и понятно, с кем жила Дарья!» – написали подписчики в комментариях к видео выступления актрисы.
Напомним, что у Мороз и Богомолова есть дочь. После развода они сохранили хорошие отношения. Собчак, которая в 2019 году развелась с актером Максимом Виторганом, также поддерживает хорошие отношения с экс-супругом. Их сын Платон проводит достаточно много времени с отцом.
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