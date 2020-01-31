Скандалы: «В белье за 3000 рублей приезжать нельзя»

Как в России устроен рынок эскортных услуг

Женский эскорт — по сути, обычная проституция — в наши дни, увы, настолько же обыденное явление, как, например, услуги такси или доставка еды. Заказать популярную «модель» на вечер может каждый, только плати. Сутенеры и сутенерши облюбовали мессенджеры. Так называемые скауты ведут постоянную вербовку девушек по всему миру на отдых с состоятельными клиентами за рубежом. Можно даже попасть к чуть ли не правителям богатых арабских стран, которые устраивают настоящие гаремы прямо на личных островах. Но это если повезет, конечно.

А вот о том, как устроен мир эскорта внутри страны, репортеры «МК» попросили рассказать на условиях анонимности менеджера (на сленге эскортниц сутенеров называют менеджерами), вхожего в самые элитные и закрытые группы (съем девушек происходит в основном через Интернет, в специальных группах внутри мессенджеров). Слово Ирине (имя изменено).

— Мы говорим «модели», чтобы не говорить грубо — «эскортницы», «проститутки» и т.д. Есть скауты — они во всех соцсетях пишут привлекательным и раскрученным девушкам предложения. У серьезных менеджеров скауты есть в модельных агентствах, на телеканалах, откуда они заманивают девушек.

— Как происходит процесс вербовки?

— Девушки откликаются, с ними входят в контакт. Тем, кто строит из себя недотрог, рассказывают и на примерах их кумиров показывают, что продают себя все. Дескать, это как корпоратив — ты звезда, выступаешь не для всех и за большие деньги. Далее девочек проверяют. Тут кто во что горазд, обычно это изучение соцсетей, открытых баз, упоминаний в СМИ. Но главное, чтобы кандидатка была красивая, здоровая и не имела репутации скандалистки. А потом девочек сводят с менеджерами.

— На каких условиях проходят такие сделки?

— Скауты имеют процент с первой темы (на сленге эскортниц «тема» — это съем, встреча с клиентом за деньги). Потом уже, если модель остается сотрудничать с менеджером, то это дело менеджера, как благодарить своего скаута. Как правило, с темы модель получает от 50 до 70%. Остальное — комиссия менеджера и его помощников.

— Не очень выгодное занятие — быть скаутом. А за что отвечает менеджер?

— Скауты обычно — это либо лоботрясы, которые делают рассылки дома, сидя за компьютером, либо, как я уже говорила, люди, вращающиеся в определенных кругах, — и вербовка у них идет просто по совместительству с основной деятельностью. Что касается менеджера, то это в первую очередь двусторонняя ответственность: за девушку перед заком (так называют заказчика) и за зака перед девушкой. Нужно пробить обоих, постоянно следить за новостями и обмениваться инфой с коллегами.

Мониторинг — это главная обязанность, ведь слухи о так называемых геморроях (неприятная ситуация, устроенная ненадежным заказчиком — геморройщиком) моделей и заков, отправленных в ЧС (на сленге эскортниц — черный список), распространяются моментально по нашим группам — и надо держать ухо востро, чтобы никого не подставить.

— Где менеджеры общаются между собой?

— В реале — только если люди дружат, а так на кастингах пересекаются. Но 90% общение в специальных группах и чатах в мессенджерах. В каждом обязательна верификация, и никто вам инвайт (приглашение в чат) просто так туда не пришлет. Есть, конечно, мегаэлитные сообщества, но это международка — и я туда не вхожа.

— Почему? Есть какой-то фильтр?

— В кругу моих интересов только РФ, я не лезу за рубеж. Мне нет необходимости состоять в этих группах, так как я этого не касаюсь. Но если надо, все менеджеры на связи — и дубайские, и французские, и штатовские. Так что все что нужно смогу узнать через коллег.

— А как построен эскортный бизнес за рубежом?

— Все так же и в Европе, и в Штатах. Только там супертопом действительно рулят определенные менеджеры, которые на самой верхушке пирамиды, а у нас таких нет. Например, … (называет фамилию очень известной и телезвезды) и я могу отправить на тему, и кто-то другой.

— Девушки и менеджеры между собой встречаются, или между ними только виртуальное общение?

— Если большая тусовка или заезд к серьезным людям, то менеджер смотрит вживую. Это тот же самый модельный кастинг. Обычно место встречи какой-то отель, где смотрят на одежду моделей, поведение, проверяют на соответствие заявленным параметрам, обязательна при этом бывает проходка в белье.

— Разве модели, особенно известные, не скрывают то, что они промышляют эскортом?

— Вообще, конечно, все держится в тайне. Но друг от друга никто не прячется. Те, кто в теме, по одному профилю в Инстаграме (например, по локациям, антуражу на фото) распознают своих. К тому же имеет место цеховая солидарность, вспомните тот же скандал с передачей Малахова под названием «Рынок шкур», после выхода которой на его журналистов ополчились эскортницы.

— Какие главные правила в эскорте?

— Для нашей стороны табу на увод заказчика. Для заков запрет наносить физический ущерб модели. Кто был уличен в воровстве у клиента или избиении девушки — отправляется в пожизненный бан.

— Чем отличаются проститутки от эскортниц и кто назначает цену за модель?

— Назначить цену девушка может сама себе, но надо еще соответствовать. Исходные данные должны быть топовые. В первую очередь это от 172 см рост, ноль тюнинга (силикон, пластика, наращивание) — красота должна быть максимально естественной, идеальная спортивная фигура, ни грамма лишнего веса.

Девушка должна быть дорого одета, в белье за 3 тысячи рублей на тему приезжать нельзя. Помимо этого, модель должна знать иностранный язык, как минимум один, и говорить на нем уверенно, должна уметь поддерживать разговоры на разные темы.

Сомнительные вложения типа пластики и имплантов в топ не выведут, хотя некоторым, конечно, нравится, но, как показывает практика, больше ценится порода. Что касается ценообразования, то здесь естественный регулятор — группы эскортниц делятся по ценовым категориям, примерно от 20 тысяч за встречу. Назначив цену и не поймав ни одной темы в топ-группе, девушка сама поймет, что ей не место в этой категории.

— Как выглядит сам процесс отправки на тему?

— Например, в одной из самых востребованных групп состоит около 260 участников: 10 из них менеджеры, остальные модели. Менеджер отправляет в эту группу сообщение с темой — датой, временем, приблизительным районом, параметрами и пожеланиями от зака и бюджет. Кому из девушек подходит, те скидываются («скинуться» — значит ответить готовностью приехать на встречу с клиентом) менеджеру в личку. Модель отправляет свою анкету, фото и видео, менеджер, в свою очередь, пересылает это заказчику, а тот выбирает.

При помощи нашей собеседницы мы решили сами убедиться, насколько легко вызвать на встречу к незнакомцу настоящую красавицу модель. Спойлер: это оказалось проще, чем мы думали.

Для того чтобы все точно получилось, следуем совету Ирины — создаем легенду на левый номер. Подписываем его у себя и друзей в записных книжках телефонов по имени сына-холостяка с хорошей репутацией одной медиаперсоны. По настоянию нашей проводницы в мир эскорта обязательно пишем в адресные книги имя плюс слова-триггеры: «Хороший Зак», «Дорогой отель» и так далее. Все это для того, чтобы сразу была на виду благонадежность потенциального клиента, когда менеджер будет пробивать наш номер через приложения для определения телефона собеседника.

На одном из заблокированных РКН специализированных сайтов берем номер некой Анфисы. Жгучая брюнетка с модельными параметрами работает сама и предлагает услуги менеджера. В переписке, как подтверждение своих возможностей, она продемонстрировала нам скриншот из своего мессенджера с впечатляющим количеством специальных групп эскортниц.

В разговоре запрашиваем модельные параметры с претензиями на натуральную красоту и называем цену в 1–1,5 тысяч долларов каждой модели. По легенде, «Хороший Зак» вместе с другом на мероприятии в дорогом отеле до вечера, а потом мужчины планируют в приятной компании поужинать и подняться в апартаменты.

Анфиса просит авансом 5 тысяч рублей за подбор подходящих эскортниц и присылает номер карты. Обещаем ей в ближайшее время отправить, «это не проблема, уже поручено сделать перевод помощнице». Не дождавшись аванса, менеджер присылает сразу несколько анкет соискательниц, готовых уехать в ночь.

Параллельно Ирина присылает нам скриншот из одной группы по темам. Как оказалось, там «наша» Анфиса не стала дожидаться аванса и уже разместила объявление: «Тема сейчас. К 00.30 Центр, нужна молодая натуральная без силика (до 25 лет) на 2–3 часа или на ночь (как пойдет) бюджет от 30 000 до 50 000 в ручки. Оба заки постоянные, встреча в центре».

По сути, наша собеседница рассчитывает заработать 50% за заказ (со спутницы, не считая того, что она тоже должна была ехать на тему), да еще и заявляет, что заказчик проверенный мужчина! Изучив анкеты скинувшихся на тему девушек, которые Анфиса прислала бесплатно, идентифицируем среди них известную спортсменку, блогершу и актрису — постоянную гостью телеэфиров.

Пока суд да дело, «предъявляем» Анфисе за несоответствие цены–качества, мол, не из той они ценовой категории, которую мы просили. Так посоветовала Ирина. В ответ менеджер начала сыпать своими отзывами и рассказами о репутации. Среди них скриншоты из мобильного банка с переводами. Даем слово нашей проводнице.

— Она хотела произвести на вас впечатление. Дура. Из-за таких вот постоянно случаются проблемы у девчонок, которых отправляют к таким вот «проверенным» заказчикам. А если бы вы были копом? Данные об откатах процентов за тему — это статья УК (статья 241, «Организация занятий проституцией»: минимальное наказание по ней — штраф в 100 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до 6 лет, а в случае, если в проституцию вовлекаются несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, — от 3 до 10 лет лишения свободы. — «МК»).

Опасностей, к слову, в профессии эскортниц хватает. Конечно, проблем гораздо меньше, чем у тех жриц, которые стоят на трассах, — фильтр отбора клиентов тщательнее, но придурков и маньяков везде хватает. Буквально на днях одну такую «ночную бабочку» жесточайшим образом избил в московском отеле состоятельный клиент. И такие инциденты случаются постоянно.

Но, кроме насилия, у эскортниц есть еще одна беда. Это клиент-легенда, известный среди элитных проституток как Борька-хоккеист. По нашим данным (по одному из старых номеров телефона мы деанонимизировали Борьку), под этим псевдонимом скрывается реальный игрок основного состава известного российского хоккейного клуба.

Примерно раз в месяц в чатах эскортниц появляются жалобы на Бориса. По рассказам Ирины, этот молодой человек имеет хобби — он заказывает девочек и обманом, под разными предлогами бесплатно пользуется их услугами. Особым почерком хоккеиста считается то, насколько глубоко он вводит в заблуждение своих продажных спутниц. Зачастую он исчезает, умудряясь не только словить свое удовольствие, но при этом поужинать, выпить и даже снять отель за счет самой «ночной бабочки».

Так, одним из последних его «подвигов» считается история, когда он обещал девушке сделать перевод позже, объясняя, что со счета юрлица при транзакции может быть задержка. Также он разводил девушек, демонстрируя с экрана своего мобильника демоверсию онлайн-банка.

Возвращаясь к истории с Анфисой, на разговорах о репутации мы прекратили общение. Сомневаться в том, что к нам на тему приедет любая из «топовых» девочек, на чью анкету мы укажем, не приходится. Особенно наглядно, как эта схема работает, продемонстрировали журналисты Андрея Малахова в своем расследовании под названием «Рынок шкур».

Коллегам удалось вытянуть на приватную встречу обладательниц миллионов подписчиков в Инстаграме бывшую звезду «Дома-2» Дарью Друзяк и модель Киру Майер. Девушки рассказали во всех подробностях, на что они готовы за деньги. Скандальные кадры были сняты на скрытую камеру и показаны в эфире…

Кира Майер и Дарья Друзяк выступали на ТВ.

Мы решили детально изучить телеграм-канал, который специализируется на разоблачении эскортниц.

На самом деле канал — это нечто большее, чем просто интернет-ресурс. Для кого-то это целая база-каталог моделей, для кого-то — способ заработать, а для кого-то — позор и сломанная жизнь. Масштабы канала впечатляют — это тысячи рассекреченных эскортниц с анкетными данными, фотографиями, аккаунтами в соцсетях, а порой и персональными данными девушек, ведущих двойную жизнь.

Некоторые из деанонимизированных пострадавших рассказали нам, как их слили в канал. Большинство историй начинается с того, что эскортницам до разоблачения приходили письма-предупреждения, в которых анонимы предлагают сделку — заплатить за молчание 100 тысяч рублей. Те, кто не поддавался на шантаж, сливались в канал, откуда снять публикацию уже стоит от 300 тысяч рублей.

— В наших группах постоянно проводятся коллективные расследования — девочки ищут админов канала, вычисляют менеджеров, которые слили их, и те сразу же идут в бан нашего профессионального сообщества, — продолжает рассказывать наша проводница в мир девушек «пониженной социальной ответственности».

— Кто же управляет каналом?

— По моему мнению, это целый синдикат из непорядочных менеджеров, которым показалось, что они могут зарабатывать больше на шантаже девочек, чем просто на комиссии с них. За всю историю существования канала было названо несколько его возможных админов, но никого, ясное дело, к стенке не приперли.

— Вы сами сталкивались со сливом в канал?

— Да, несколько раз сливали моих моделей. Нам удавалось вычислить тех, кто их слил. Одна моя модель, например, публичное лицо с очень раскрученной инстой, заплатила этим шантажистам 3 миллиона рублей за то, чтобы публикация о ней была снята. Там были выложены ее перемещения, билеты, переписки.

— Серьезный подход…

— Я знаю случаи, когда девочки отдавали деньги, а спустя несколько месяцев с них опять пытались получить мзду. Они говорили, мол, мы уже заплатили, а им отвечали, что канал был продан и «вы платили не нам». Но канал некоторые уходящие в тираж модели умудряются использовать как… пиар.

— Интересно. Расскажите, как в ваших чатах отнеслись к нашумевшему расследованию Малахова?

— Девушек бомбило больше месяца. В основном обсуждали самих героинь передачи, сострадания к ним, как это ни странно, было мало.

Как оказалось, шантаж, разоблачение и позор — еще не главное зло в канале. Наряду с тем, что модели не защищены от таких случайных встреч с незнакомцами, которые могут под легендой выманить их на встречу и, по сути, устроить что угодно, девушки с двойной жизнью рискуют быть наказаны и своими благоверными.

Так, по нашим данным, как минимум две смерти девушек в Москве и Подмосковье в прошлом году косвенно связаны с рынком эскортниц. Одну убил ее молодой человек, который увидел компрометирующую девушку анкету именно на скандальном сайте. Другую молодую особу рассекретили на канале — и она поругалась со своим парнем. На фоне эмоционального стресса она употребила наркотики и последнюю ночь провела в компании трех сотрудников силовых спецподразделений. А потом выпала из окна при не выясненных до конца обстоятельствах.

Борьба с этим каналом становится массовым явлением. Так, «МК» стало известно о готовящемся коллективном иске эскортниц к основателю Телеграма Павлу Дурову. Для этого в Вотсапе некая модель и юрист по имени Мария создала специальный чат. В настоящее время в нем более ста участниц. Мария просит написать свою историю и планирует скоординировать борьбу с телеграм-каналом: «Я международный юрист. Собираюсь подать коллективное заявление против администратора канала», — пишет она в инвайте к чату.

Примечательно, что в этой группе действительно все те, кто в теме. Периодически участницы чата пишут про новые активности возможных админов телеграм-канала, которые, например, предлагают девушкам в обмен на сохранение инкогнито платить процент от дохода. О самой Марии — инициаторе борьбы с каналом — известно, что она часто путешествует, снимается у различных фотографов и во время выборов 2018-го была активисткой Навального.

Лев Сперанский

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