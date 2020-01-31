Скандалы: Фридман-младший не ждет милости от Фридмана-старшего

19-летний сын главы «Альфа-групп» рассказал о своей съемной квартире за $500

Cын совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, 19-летний Александр Фридман рассказал Bloomberg, что снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 в месяц и ездит на работу на метро. «Я ем, живу, сплю и одеваюсь на то, что заработал сам», — рассказывает Фридман-младший. Александр Фридман вернулся в Москву в прошлом году после окончания школы под Лондоном. Пять месяцев назад он основал дистрибьюторскую компанию «ЭсЭф Девелопмент», в штате которой числится всего пять сотрудников. Как пишет Bloomberg, выручка компании составляет $405 000. Другой бизнес Фридмана-младшего — распространение кальянной продукции в московских ресторанах, а также онлайн-маркетинговая платформа BloggerPass.

По словам Александра Фридмана, сначала он планировал посещать бизнес-школу Stern School of Business при Нью-Йоркском университете, однако решил подождать с учебой один год. Теперь он думает, не стоит ли отказаться от идеи учиться там и полностью посвятить себя бизнесу. «У меня есть друзья, которым по 23 года, они окончили Йель и получают по $80 000-100 000, работая по 16 часов в сутки. Можно заработать больше денег и более умным способом», — говорит он.

Как писал Forbes в декабре, «ЭсЭф Девелопмент» занимается оптовыми поставками продуктов. Фирма поставляет турецкую жевательную резинку Love Is… и южнокорейское средство от похмелья Morning Care в магазины сети «Магнит» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В «ЭсЭф Девелопмент» 36% принадлежат Александру Михайловичу Ожельскому (Ожельская — фамилия бывшей гражданской жены Михаила Фридмана, матери Александра). У Александра Фридмана в «ЭсЭф Девелопмент» четыре партнера — Сергей Бурдаев, Александр Плотников, Юрий Стихарев и Владислав Шачнев (у них по 16% в компании). Фридман-младший тогда отмечал, что его отец «в бизнесе не принимал никакого участия».

На встрече Forbes Club в мае 2016 года Михаил Фридман говорил, что не планирует оставлять детям наследство, а свое состояние хочет направить на благотворительные нужды. «Мне кажется, что отдать ребенку или молодому человеку серьезную сумму денег — это во многом риск сломать ему жизнь», — объяснял миллиардер.

Наталья Пешкова

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