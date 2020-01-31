Пятеро рабочих погибли из-за взрыва на заводе под Орлом

Сотрудники экстренных служб не исключают, что под завалами могут быть люди.

Взрыв газа произошел на заводе металлоконструкций во Мценске Орловской области. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще трое ранены. Все жертвы взрыва являются гражданами Турции.

Как сообщал ТАСС представитель приемного отделения Мценской районной больницы, при взрыве пострадали трое рабочих из Турции, они госпитализированы. Еще один житель Турции умер в больнице.

По данным СМИ, произошел взрыв газовоздушной смеси в строящемся здании нового цеха «МРК». Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

По официальным данным МЧС РФ, кровля обрушилась на площади 200 «квадратов» в результате хлопка газовоздушной смеси на заводе резиновых изделий в Мценске. Повреждены несущие конструкции. Сотрудники экстренных служб говорят, что под завалами могут быть люди.

Ранее сообщалось о страшной гибели людей — постояльцев хостела в Перми. Они обварились в кипятке, который проник в подвальное помещение мини-гостиницы, где спасли постояльцы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию. Как передает ТАСС, об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и […]