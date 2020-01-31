Всё больше россиян чувствуют себя несчастными

Это антирекорд с 2013 года.

Только 42% россиян считают себя счастливым, а 18% признали, что глубоко несчастны, рассказали в Gallup International, данные которых приводит холдинг «Ромир».

Россияне оказались менее счастливыми (почти в два раза), чем жители планеты в среднем. В частности, в мире счастливых респондентов оказалось 59%, несчастными же себя назвали только 11% (показатели совпали с предыдущими опросами социологов). Агентство опросило в ноябре-декабре 2019 года 45 тысяч жителей из 46 стран, а в России более полутора тысяч во всех регионах.

Но и это еще не все. Судя по данным исследования, показатель индекса счастья 2019 года в России повторил результат исследования 2013 года. Выходит, что за последние два года (в 2018 году опрос не проводился) показатель счастья сократился в два раза. Для сравнения: в 2017 году счастливыми считали себя 55% россиян, а несчастными — 11%. Кроме того, показатель 2017 года впервые превысил среднемировой показатель уровня счастья.

На то, как себя ощущают люди, обращают внимание не только социологи, но и экономисты. И все потому, что именно это основная цель государственной политики, объяснил «Ведомостям» директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин. Он подчеркнул, что рост ВВП только измеряет производство, но не делает жизнь людей лучше, потому что им важны другие показатели: сколько у них свободного времени для себя и семьи, какое здоровье, экология и пр. Одним словом, насколько россияне удовлетворены жизнью.

Судя по опросу агентства, высокий уровень счастья у жителей Колумбии, Индонезии и Эквадора. Это позволяет делать вывод, что лидерами по данному показателю являются не страны, которые делают мировую политику.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин еще в 2018 году предлагал связать экономику со счастьем.

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