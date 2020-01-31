На просторах Сети оказались раскрыты характеристики пентакамеры флагмана Sony Xperia 1.1. Анонс смартфона от японского бренда должен состояться на полях выставки MWC 2020.

Пока точное название устройства неизвестно, но с большой долей вероятности речь идет о Xperia 5 Plus или же 1.1. Новинка получит процессор Snapdragon 865 и поддержку технологии 5G. Ранее уже появлялись сведения о наличии у девайса пяти камер на задней панели, а теперь инсайдеры раскрыли их характеристики. Главный модуль получит разрешение 64 Мп, для телефото используется “объектив” на 12 Мп, аналогичные характеристики и у сверхширокоугольного. Перископическая камера, а также датчик ToF у флагмана на 2 Мп.

Предполагается, что Sony презентует в рамках MWC 2020 не одну, а несколько разных моделей новых смартфонов. Соответствующее мероприятие стартует уже в конце февраля нынешнего года.

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