В Красноярском крае девятиклассник молотком выбил глаз сверстнику

В Красноярском крае девятиклассник молотком выбил глаз сверстнику

31.01.2020, 12:21, Разное

В Красноярском крае ученик девятого класса молотком ударил своего одноклассника, повредив ему глаз. Соответствующий инцидент зафиксирован в городе Иланский во время урока.
По словам матери потерпевшего, все началось с того, что 14-летний юноша дежурил на перемене и застал курящих старшеклассников, на что пожаловался учителям. В ответ педагоги лишь добавили, что если он сумеет найти “наркотики”, то будет “хорошим мальчиком”. В итоге подросток обнаружил в туалете запрещенные вещества, после чего ему начали угрожать. Дома он пояснил родительнице, что его могут “убить”, но когда мать связалась с классным руководителем, та лишь заявила, что “не при делах”. В школе также заявили, что “разберутся”, но никаких мер принято не было.

Через месяц 14-летнему парню выбил глаз молотком его одноклассник, притом это не был урок труда. Мать виновника инцидента считает, что ее сын ударил сверстника “машинально”, однако в больнице указывают на целенаправленное насилие и тяжелую ситуацию. Ни сотрудники органов правопорядка, ни школа не намереваются разбираться в случившемся, в учебном заведении матери потерпевшего даже предлагали деньги за молчание, но она хочет добиться справедливости.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Опубликованный Минюстом проект нового Кодекса об административных правонарушениях усиливает репрессивные механизмы и не соотносится с целями, обозначенными в послании президента Федеральному собранию. Как передает ТАСС, об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика