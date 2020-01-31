В Красноярском крае девятиклассник молотком выбил глаз сверстнику

В Красноярском крае ученик девятого класса молотком ударил своего одноклассника, повредив ему глаз. Соответствующий инцидент зафиксирован в городе Иланский во время урока.

По словам матери потерпевшего, все началось с того, что 14-летний юноша дежурил на перемене и застал курящих старшеклассников, на что пожаловался учителям. В ответ педагоги лишь добавили, что если он сумеет найти “наркотики”, то будет “хорошим мальчиком”. В итоге подросток обнаружил в туалете запрещенные вещества, после чего ему начали угрожать. Дома он пояснил родительнице, что его могут “убить”, но когда мать связалась с классным руководителем, та лишь заявила, что “не при делах”. В школе также заявили, что “разберутся”, но никаких мер принято не было.

Через месяц 14-летнему парню выбил глаз молотком его одноклассник, притом это не был урок труда. Мать виновника инцидента считает, что ее сын ударил сверстника “машинально”, однако в больнице указывают на целенаправленное насилие и тяжелую ситуацию. Ни сотрудники органов правопорядка, ни школа не намереваются разбираться в случившемся, в учебном заведении матери потерпевшего даже предлагали деньги за молчание, но она хочет добиться справедливости.

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