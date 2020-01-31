В Астраханской области водитель ВАЗ-21074 насмерть сбил мать с шестилетним ребенком

В Астраханской области водитель ВАЗ-21074 насмерть сбил мать с шестилетним ребенком

31.01.2020, 12:21, Разное

В Астраханской области водитель ВАЗ-21074 во время управления транспортом совершил наезд на женщину с шестилетним ребенком. В итоге оба пешехода получили смертельные травмы, что подтвердили в УМВД по региону.
Инцидент зафиксирован вечером четверга, 30 января, в населенном пункте Верхний Баскунчак. Известно, что 38-летняя жительница с шестилетним сыном возвращалась домой, следуя вдоль дороги. Именно в этот момент на них осуществил наезд житель на ВАЗ-21074, притом авто двигалось на значительной скорости. Виновник аварии с места ДТП скрылся. Пострадавшая жительница скончалась на месте, а ребенка на скорой помощи успели доставить в больницу, но его травмы оказались слишком серьезными.

Сотрудникам полиции быстро удалось определить владельца легковушки, им является 30-летний мужчина, ранее судимый за наезд на пешехода. Кроме того, его штрафовали за пьяное вождение. Машину подозреваемого обнаружили в гараже с повреждениями на кузове, а прав на управление транспортом у него нет.



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