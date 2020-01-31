Землетрясение в Румынии ощутили в Одесской области

Ночью 31 января в горах Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое распространилось на территорию Одесской области. Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение на территории румынского горного хребта Вранча зафиксировали в 3.26 утра. Оно распространилось на территорию Одесской области без негативных последствий, добавили в пресс-центре.

На сайте Главного центра специального контроля сообщили, что источник землетрясения находится за 123 км от границы с Украиной, на глубине 125 км.

Фото: gcsk.gov.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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