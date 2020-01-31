Парковка вместо бассейна. НАБУ объявило подозрение бывшему главному архитектору Киева

30 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика. Об этом 31 января проинфоримировала пресс-служба НАБУ.
Правоохранители подозревают их в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
По версии детективов, в 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду обществу с ограниченной ответственностью (ООО). Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Для соблюдения интересов школы по строительству бассейна в 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации указанного проекта.
По его условиям ООО возвел коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия денег. При таких условиях ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщиком. Согласно этому договору ООО и компания-застройщик обязывались вместе завершить реализацию проекта.
«Однако в июле 2013 года, как выяснило следствие, директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщика, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга. В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщик на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест», – рассказали в пресс-службе.
Детективы НАБУ занимаются расследованием с августа 2019 года.
«К тому времени уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ. Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы №130 города Киева», – добавили в бюро.
В НАБУ добавили, что генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается. Речь идет о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму 81,635 млн грн. В нем фигурирует бывший президента корпорации «Укрбуд», народный депутата VIII созыва из группы «Воля народа» Максим Микитась.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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