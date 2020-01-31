ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он высоко оценил меры, которые Китай предпринимает, чтобы сдерживать распространение заболевания. «Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения», — объяснил Гебрейесус. При этом пока ВОЗ не видит оснований для введения дополнительных ограничений на международные поездки и торговлю.

Как указано на сайте ВОЗ, медицинская ЧС международного значения — экстраординарное событие, представляющее риск для здоровья населения других стран, которое может потребовать скоординированных международных мер. По последним данным, от нового типа коронавируса погибли 170 человек, заболели — 7836. Помимо Китая, 98 случаев инфицирования зарегистрировано в 18 странах мира, в восьми случаях вирус передался от человек к человеку.

Китайские власти объявили о вспышке ранее неизвестного коронавируса 31 декабря. Специалисты предполагают, что он возник на одном из рынков морепродуктов в городе Ухань. Согласно наиболее популярным версиям, источником коронавируса были дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке. По данным китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает пневмонию.

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Источник: Новая газета

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