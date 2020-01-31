Суд заочно арестовал старшего сына бизнесмена Минца

Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в растрате старшего сына бизнесмена Бориса Минца – Дмитрия.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Дмитрию Минцу меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», – передает ТАСС постановление судьи Наталии Дударь.
Борис Минц и два его сына Дмитрий и Александр заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Следствие ходатайствует перед Басманным судом Москвы об их заочном аресте.
Адвокат Федор Куприянов в суде заявил, что Дмитрий Минц не скрывается от следствия, находится в Лондоне, а выдвинутое против него обвинение касается предпринимательской деятельности.
«Защита возражает против удовлетворения ходатайства следствия как необоснованного», – сказал защитник.
В свою очередь следователь и прокурор просили о заочном аресте Дмитрия Минца в связи с тем, что он скрывается от правоохранительных органов России.
«В случае нахождения на свободе, обвиняемый может уничтожить улики или иным образом воспрепятствовать ходу следствия», – обратился к суду представитель СК.
Согласно решению суда, Дмитрий Минц будет содержаться под стражей два месяца с момента задержания. В то же время, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в городском суде Москвы.
Следователь по этмоу делу сообщил также, что Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».
Ранее Следственный комитет России попросил суд заочно Минца.
В мае 2018 года владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе со своей семьей переехал в Лондон.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы».
В июле прошлого года суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему и от кого «человек Чубайса» сбежал в Лондон.
Напомним, в четверг адвокат одного из фигурантов Федор Куприянов заявил, что Борис Минц и двое его сыновей, объявленные в международный розыск, обвиняются в растрате 30 млрд рублей.
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